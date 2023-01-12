Перед возведением крематория губернатор поручил главе Перми изучить опыт других регионов

Фото: permkrai.ru.

12 января при губернаторе Пермского края Дмитрии Махонине состоялось совещание по вопросам развития территории Перми. В числе ключевых рассмотрели темы из сфер ЖКХ и благоустройства.

Так, обсудили вопрос строительства ливневой канализации в Камской долине, где планируют построить онкоцентр, Кампус, Детский реабилитационный центр, а также жилую застройку. Махонин акцентировал, что уже сейчас важно создавать там все условия, в том числе возводить объекты коммунальной инфраструктуры.

В связи с этим, губернатор поручил главе Перми Алексею Дёмкину начать проектирование объекта и предусмотреть в нем ливневую канализацию с локальными очистными сооружениями, а также рассчитать затраты на строительно-монтажные работы. Уточним, конкурсные процедуры запланированы на февраль-март.

Кроме того, рассмотрели вопрос строительства крематория на кладбище «Восточное». Напомним, его планируется возводить в два этапа. На первом – существующее здание реконструируют, проведут отделочные работы и установят необходимое оборудование. Подрядчика будут выбирать в этом году. На втором этапе закупят и смонтируют четвертую кремационную линию, благоустроят кладбище, а также построят колумбарий.

После обсуждений Дмитрий Махонин поручил Алексею Дёмкину изучить опыт возведения крематориев в других регионах России. Например, в Башкирии, где использовали эффективную финансовую модель работы, которую можно реализовать и в Перми. А также акцентировал внимание мэра, что важно заранее проработать все процессы организации похоронной службы.

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