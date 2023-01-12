Прикамские полицейские спасли от замерзания водителя

Фото: Госавтоинспекция Отдела МВД России "Бардымский"/ВКонтакте.

10 января сотрудники ДПС отделения Госавтоинспекции Отдела МВД «Бардымский» капитан полиции Ильзира Тимганова и лейтенант полиции Владислав Камалтдинов спасли от замерзания водителя.

В тот день полицейские дежурили на дороге Оса - Чернушка Бардымского района, когда им поступило сообщение из дежурной части о том, что на 20-м километре стоит автомобиль. И по предварительной информации, он сломался. Гаишники быстро доехали по указанным координатам и встретили там растерянного водителя, который рассказала, что уже несколько часов пытается завести свою машину, но безуспешно. Полицейские, оценив ситуацию, вызвали эвакуатор и пригласили мужчину отогреться в патрульной машине. Мороз на улице стоял под 30 градусов.

Когда пришло время прощаться, водитель много раз сказал своим спасителям спасибо. Спасибо, что не дали ему замерзнуть и помогли решить проблему с транспортировкой машины.

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