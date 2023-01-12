Завод из Пермского края делает бассейны из нержавеющей стали

Краснокамцы могут делать бассейны любой формы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году Краснокамский ремонтно-механический завод открыл новое производственное направление. Здесь стали проектировать и изготавливать бассейны из нержавеющей стали, которые можно устанавливать в частных домах, отелях, термах и СПА-комплексах.

Краснокамцы выпускают бассейны «под ключ» - от проектирования и производства до установки, используя весь набор технологий металлообработки, рассказали в пресс-службе завода. А также уточнили, что новое производство отвечает потребностям туристического рынка, который в последнее время внутри страны только растет.

- Кроме того, проектирование и строительство бассейнов - востребованная услуга на растущем рынке ИЖС, а его доля в 2022 году впервые достигла двух третей от общего объема ввода готового жилья, - отметил Дмитрий Теплов, директор Краснокамского РМЗ. - Важно и то, что в производстве бассейнов мы используем набор металлообрабатывающих технологий, сопоставимый с изготовлением сложных нестандартных металлоконструкций для промышленных предприятий и больших строительных объектов.

Бассейны из нержавейки более удобны в обслуживании, чем бетонные. Они более устойчивы к влиянию химически агрессивной (например, минерализованной или морской) воды и сезонным перепадам температуры, не требуют специального ухода против бактерий и сложной зимней консервации. Могут быть любой формы, а еще для них не нужны дополнительные работы по гидроизоляции и отделке чаши.

Уточним, Краснокамский РМЗ производит нестандартные металлоконструкции с 1973 года. Среди заказчиков предприятия крупнейшие российские компании горнодобывающей, нефтяной, газовой, двигателестроительной и других отраслей.

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