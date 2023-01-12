Синоптики рассказали пермякам, почему на улице по-прежнему холодно

Ветер усиливает морозы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Долгожданное потепление опять замедлилось. Причина тому – заток холодного воздуха со стороны Татарстана и Башкирии. Он пришел к нам 11 января, сообщили метеорологи ГИС Центра ПГНИУ. Кроме того, его сопровождает сильный ветер. Пусть он дует с юго-западного направления, но порывы до 12-14 м/с пробирают, как говорится, до костей.

- Ветер обусловлен мощным антициклоном, уходящим в Казахстан. В приземном слое с юга продолжается поступление относительно холодного воздуха. Например, в Среднем Поволжье сегодня сохранялись морозы до -25 градусов, в Башкирии до -32. Особенно сильный ветер на возвышенностях: уже на высоте 1-2 км наблюдается струйное течение со скоростью свыше 100 км/ч, - пояснили синоптики.

В таких условиях, как отмечают синоптики, ветер усиливается и на возвышенностях, и в целом к востоку от Урала он сильнее, чем к западу. Так, на метеостанции Кытлым, расположенной к востоку от горы Косьвинский Камень, порывы ветра ночью достигли 27 м/с (что соответствует критерию опасного метеорологического явления).

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru