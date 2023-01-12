Сбер подвел итоги 2022 своего волонтерского движенья в Прикамье

Фото: Сбер

Волонтеры Пермского отделения Сбербанка в 2022 году реализовали более 30 собственных проектов. На постоянной основе волонтеры проводят мероприятия, повышающие финансовую и юридическую грамотность населения, в том числе для людей активного возраста, учащихся пермских школ и воспитанников детских домов.

Эко-волонтеры Сбербанка в 2022 году участвовали в проведении субботников в Култаевском и Верхне-Курьинском геронтологических центрах, на «Зеленом кольце Перми» и эко-объекте Домики для пчел, в устье реки Егошиха. Также в этом году они посадили более 10 тысяч саженцев елей для восстановления лесонасаждений в Перми и Пермском крае. Зоо-волонтеры передали приютам Перми и Пермского края более 50 кг корма для животных, более 30 кг ветоши и хозяйственных принадлежностей, собранных силами сотрудников, а также оказали помощь в выгуле питомцев приютов и уборке клеток для животных.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Волонтёры Сбера собственным примером показывают, как можно меняться к лучшему самим, делая лучше Пермский край, решая самые различные задачи, оказывая помощь тем, кто особенно в этом нуждается. Мы поддерживаем любые инициативы, направленные на помощь другим, поэтому делаем все, чтобы наши волонтеры имели возможность принимать участие в социальных проектах, проходящих и в регионе, и в стране.»

Сотрудники Пермского отделения – постоянные участники благотворительных акций «Собери ребенка в школу», «Второе дыхание вещей», «Крышечки добра», «Подари детям радость» (передача новогодних подарков Центру комплексной реабилитации инвалидов), донорских акций, эко-волонтерских акций «Лес, живи 2022», «Сохраним лес», «Программа компенсации СО2».