За прошлый год транспортная отрасль Перми принесла в бюджет 4,4 млрд рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По итогам 2022 года доход транспортной отрасли Перми составил 4,4 млрд рублей. Годовой план выполнен. Об этом сообщает Business class со ссылкой на городской департамент транспорта.

Общие расходы на оплату работы перевозчиков составили 5,8 млрд рублей. На обеспечение работы транспорта было выделено 1,4 млрд рублей дотаций, что на 800 млн рублей меньше, чем годом ранее.

Годовой пассажиропоток общественного транспорта впервые с начала пандемии достиг «доковидных» показателей 2019 года. Он превысил 200 млн человек. Чтобы и дальше повышать показатель, в этом году планируется запустить дополнительные маршруты и увеличить количество отправлений на уже существующих.

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