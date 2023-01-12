Фото: Хоккейный клуб «Молот».

В чемпионате ВХЛ пермский «Молот» провел два первых матча в наступившем 2023 году. По воле календаря пермяки отправились в четырехматчевое гостевое турне. Что интересно, первые две встречи они провели в Санкт-Петербурге с местными командами.

В первом ледовом поединке 9 января хоккеисты «Молота» уступили «СКА-Неве» со счетом 2:5 (0:3, 1:1, 1:1). Фактически, судьба матча была предрешена уже в первом периоде, когда пермяки пропустили три безответные шайбы от хозяев льда (Мельниченко, Огирчук – в большинстве, Овечкин). Первую ответную шайбу «молотобойцы» провели лишь при счете 0:4. На точный бросок все того же Овечкина при игре в большинстве ответил Влад. Ушенин. В третьем отрезке матча команды вновь обменялись голами. Сначала это сделал в большинстве вновь Огирчук, подсластил горечь поражения за 15 секунд до финальной сирены Шубин.

По словам главного тренера ХК «Молот» Сергей Бердникова, это была первая игра команды после Нового года и его подопечные просто не сумели войти в игру.

Во втором матче 11 января пермякам противостояло «Динамо» и вновь для гостей очень не удачно сложилось его начало – уже к 12-й минуте они проигрывали 0:2. Обидчиками гостей стали Малашкевич и Пухов. На этот раз «Молот» не дал развить успех хозяевам льда и охладил их атакующий запал ответной шайбой Сероуха. В начале второго периода он же восстановил равновесие – 2:2. До конца этого отрезка матча соперники успели забить еще три шайбы: в «Динамо» - Чернов (в большинстве) и Косолапов, в «Молоте» - Манин.

Все решил третий период, в котором хозяева льда сумели вырвать победу. Сначала Влад. Ушенин уравнял ситуацию, а за минуту до окончания третьего периода вывел «Динамо» вперед – 5:4 (2:1, 2:2, 1:1).

«Считаю, мы потеряли одно очко, концовку не доиграли. Мы его точно заработали, а овертайм бы уже все решил. Игра шла до гола, до ошибки, но есть как есть. Нам не хватило концентрации в концовке», - после второй проигранной встречи посетовал Сергей Бердников.

Следующие матчи в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» проведет в 13 января в Ханты-Мансийске против «Югры», 15 января – в Тюмени против «Рубина». (0+)

Два поражения в Санкт-Петербурге выбили «Молот» из зоны плей-офф, теперь они занимают 17-е место. Сейчас возглавляет таблицу розыгрыша ВХЛ сезона 2022-2023 «Югра», сибиряки опережают ближайшего соперника на четыре очка.

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