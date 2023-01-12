В Прикамье рассказали, у специалистов каких отраслей сильнее выросла зарплата

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В исследовательском центре платформы по поиску работы «Зарплата.ру» рассказали, у каких специалистов в Пермском крае сильнее вырос доход в 2022 году.

За последние полгода наибольший рост был у кладовщиков — на 22% до 40 тысяч рублей, маляров — на 20% до 50,5 тысяч, автослесарей — на 15% до 50 тысяч и инженеров производственно-технического отдела — на 12% до 50 тысяч.

Также рост зарплат показали инженеры-конструкторы — на 11% до 45 тысяч рублей, энергетиков — на 10% до 41,5 тысячи, прорабов — на 8% до 65 тысяч, поваров — на 7% до 30 тысяч, врачей — на 6% до 50 тысяч и упаковщиков — на 3% до 82,5 тысяч.

По итогам декабря средняя медианная зарплата в крае составила 45 тысяч рублей. Это значит, что половина жителей получает больше, а другая — меньше.

В последнем месяце прошлого года количество вакансий снизилось на 6%. При этом значительно вырос спрос на дворников (на 48%), кредитных специалистов (32%), научных сотрудников (30%), автослесарей (25%), машинистов (24%), упаковщиков (11%) и продавцов-консультантов (8%).

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65