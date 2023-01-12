Пермяк после восьми месяцев издевательств избил ребенка до смерти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Мотовилихинского района Перми обвинили в истязании и убийстве малолетнего. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина проживал вместе с возлюбленной и ее сыном. С июля 2021 года по январь 2022 обвиняемый многократно причинял ребенку физические и психические страдания, регулярно избивал и совершал иные насильственных действия.

В середине января ситуация достигла апогея. Разъяренный мужчина начал бить мальчика руками и ногами. Затем изверг схватил тупой твердый предмет и продолжил наносить ребенку удары по голове и телу.

С полученными травмами мальчика доставили в больницу. Несмотря на оказанную квалифицированную помощь, он скончался спустя сутки.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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