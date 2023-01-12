Экс-глава минприроды Прикамья стал замглавы Западно-Уральского управления Росприроднадзора

Бывший глава Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Клейн назначен заместителем главы Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Информация об этом размещена на сайте надзорного ведомства. На новом посту он с января этого года.

Дмитрий Клейн был главой регионального Минприроды с июля 2012 года по март 2013 года. После этого он занимал должность замдиректора в трех компаниях — АО «Верхнекамская калийная компания», ООО МИП «Центр космических технологий и услуг» и ООО «Геолит».

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