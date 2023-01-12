В Перми рабочий день 12 января начался с пробок в сторону центра города

Фото: Яндекс Пробки.
По информации сервиса «Яндекс Пробки» наиболее сложная дорожная ситуация в Перми 12 января к 08:30 складывается на улицах Стахановской, Героев Хасана и Мостовой.
В Индустриальном районе Перми пробки в 7-9 баллов:
- на ул. Стахановской от ш. Космонавтов до Стахановского кольца;
- на ул. Столбовой от моста через ж/д дорогу до ш. Космонавтов;
- на ш. Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Столбовой в обоих направлениях;
В Мотовилихинском районе стоят в заторах:
- улицы Мостовая и Огородникова от ул. Кузнецкой до ул. Соликамской;
- ул. Фокинская от ул. Стольникова до ул. Мостовой;
- ул. Гашкова от ул. Ивана Франко до ул. Соликамской;
- бул. Гагарина от Южной дамбы до ул. Старцева;
- ул. Пушкарская от перекрестка с улицами Гайдара и Юрша до ул. Звонарева.
В Свердловском районе огромная пробка почти в 2 км выстроилась на ул. Героев Хасана от ул. Центральная ферма до ул. Хлебозаводской – на разворотном кольце у «Велты» ДТП.
В Ленинском районе очень сложно выехать на перекресток улиц Куйбышева и Революции со стороны площади ЦКР и ул. Пушкина.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» в этот час оценивает в 5 баллов.
На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС затруднений в движении нет.
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