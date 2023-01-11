В 2022 году в Пермском крае родились Ассоль, Афина, Марс и Гор

Чаще всего малышей называли Артемами и Евами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет ЗАГС Пермского края рассказал, как молодые родители называли своих детей в прошлом году. Так, самыми популярными именами стали Артем – так назвали 1 220 новорожденных мальчиков и Ева – так назвали 1 050 девочек.

В десятку популярных мужских имен вошли Михаил, Александр, Матвей, Тимофей, Лев, Дмитрий, Марк, Роман и Иван. По сравнению с 2021 годом, родители чаще называли своих сыновей Максимом, Арсением, Егором и Богданом, а реже Олегом, Петром и Станиславом.

По-прежнему любимы иностранные имена Роберт (58), Марсель (54), Леон (30), Даниэль (22) и Теодор (2). Встречаются и древнеславянские или древнееврейские имена – Тихон (20), Серафим и Прохор (по 12), Марс, Милан и Гор (по 4), Арес, Никон и Илай (по 2). Также в Пермском крае родились Дан, Маркус, Максимилиан, Есений, Владислав-Сириус и Платон-Сафроний.

У девочек по-прежнему в лидерах имена София, Анна, Виктория, Мария, Алиса, Варвара, Полина, Василиса и Анастасия. На 80% чаще, чем в прошлом году мамы и папы стали называть дочек Мирославами, Стефаниями и Есениями. Имя Таисия стало популярнее в два раза: 2021 – 153, а в 2022 - 333.

Среди редких можно выделить имена Злата (183), Аврора (71), Мила (36), Афина (27), Адель (20), Теона (33), Тея (8), Луна (7), Весна и Веста (по 2), а также Раисья (1). Также крошечек называли иностранными именами Николь (49), Изабелла (18) и Мелания (10).

В комитете отметили, что в 2022-м наблюдался тренд на женские имена, созвучные с мужскими – Арсения, Виталия, Добромира, Мстислава и Павлина (по 2), Владимира (3) и Руслана (12). Еще двух девочек назвали именем главной героини романа А. Грина «Алые паруса» Ассоль.

Уточним, в крае с начала 2022 года было зарегистрировано 23 457 новорожденных - 51% мальчиков и 49% девочек. Такое процентное соотношение наблюдается на протяжении последних лет.

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