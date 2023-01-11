В Перми полицейский уазик сбил на зебре 12-летнюю девочку

Полицейские спешили на вызов, когда сбили девочку-пешехода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 18 часов 11 января пермские полицейские на уазике «Патриот» спешили на вызов о преступлении с включенными маячками и сиреной. В том числе проезжали улицу Писарева. По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, около дома №44 полицейский уазик сбил 12-летнего подростка. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сотрудники полиции тут же вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся в дежурную часть. Ребенка увезли для осмотра и проверки состояния здоровья в больницу. Как «Комсомолке» рассказали в пресс-службе краевого Главка, травмы у девочки легкие, возможно, уже сегодня ее отпустят домой.

При этом какие-то неисправности у авто, которые могли стать причиной ДТП, в МВД исключили. Нам ответили, что полицейский уазик был в рабочем состоянии.

Уточним, по факту аварии уже проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства происшествия.

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