Сбившего двух братьев прикамца отправили на принудительное лечение

Водителя-убийцу отправили на принудительное лечение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 мая 2022 года в Березниках произошло смертельное ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик. А его старший брат, которому было 18 лет, был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Напомним, «Лада Калина» на большой скорости вылетела на перекресток на улице Мира на красный сигнал светофора, где сбила двух братьев-подростков.

Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю, мужчина не имел водительских прав. Кроме того, в ходе судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что в момент ДТП он не осознавал характер и общественную опасность своих действий, поэтому, по мнению экспертов, нуждается в психиатрическом лечении. В итоге в отношении водителя-убийцы суд принял принудительные меры медицинского характера.

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