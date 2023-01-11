В Перми жители двухэтажки уже месяц борются с постоянным туманом и влажностью в подъезде

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Жители двухэтажного дома в Закамске по улице Шишкина, 9 почти месяц не могут избавиться от повышенной влажности в подъезде, рассказывает «В курсе.ру».

В подъезде стало, как в парилке. Из-за тумана ничего не видно. По стенам поползла плесень, штукатурка с потолка начала сыпаться, вздуваются и гниют деревянные лестницы. Жительница дома поделилась, что УК проблему не решала, ссылаясь на перепады температур на улице.

В администрации Кировского района, по словам женщины, тоже бездействовали, однако сейчас сообщили, что в доме прорвало трубу. Жителям пообещали, что ремонтом займется ПАО «Т Плюс», однако компания приступит к работам, когда будут более благоприятные погодные условия.

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