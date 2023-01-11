В Пермском крае в машине сгорел мужчина

Огонь в машине потушили за 25 минут. Фото: Николай ХИЖНЯК

В минувший понедельник около полуночи в дежурную часть ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение, что в деревне Низкое Кишертского муниципального округа горит машина. На место выехали 6 бойцов 97-й пожарной части 22-го отряда противопожарной службы Пермского края. По приезде выяснилось, что огонь уже охватил авто целиком. При этом внутри салона, на передних сиденьях, находился мужчина среднего возраста. К сожалению, он уже не подавал признаков жизни.

- Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Его потушили за 25 минут. Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия и выясняют обстоятельства пожара.

В ведомстве напоминают, что при обращении с огнем нельзя терять внимание и бдительность –требования пожарной безопасности нужно соблюдать всегда. А в случае обнаружения пожара необходимо:

1. немедленно позвонить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного - «01». Обязательно указать, что горит и где находится объект, а также назвать свою фамилию.

2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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