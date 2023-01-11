По результатам 2022 год три пермские компании вошли в топ-200 застройщиков России

Фото: ПЗСП/ВКонтакте.

На сайте Единого ресурса застройщиков (ЕРС) опубликовали предварительный рейтинг строительных компаний. Окончательный представят общественности в начале февраля 2023 года. Критерием оценки, как и прежде, был объем введенного жилья за 2022 год.

Согласно опубликованной информации, в топ-200 вошли и три пермские компании: ПЗСП, ГК «ПМД» и «Стройпанелькомплект» (СПК). Так, СПК расположился на 52 месте – компания ввела в прошлом году на территории Пермского края 100,2 тыс. м2 жилья; ПЗСП - сдал 70,1 тыс. м2 жилья и закрепился на 86-й строчке. Отметим, что за год застройщик скакнул на 140 позиций вверх (с 22-го в 2021-м). ГК «ПМД» сдал 43,3 тыс. м2 жилья и занял 176-е место (улучшение на 17 позиций – с 193-го в 2021 году).

Другие пермские строительные компании также были отмечены в итоговом рейтинге ЕРЗ, но уже за пределами топ-200.

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