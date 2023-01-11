Ошибки, которых можно избежать, приобретая жилье в ипотеку

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Уверены, что каждый хотя бы раз задумывался о том, чтобы улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки, также есть и те, кто, опасаясь за сохранность своих средств, решает вложить их в недвижимость, используя в качестве первоначального взноса. Эксперты Сбера рассказали об основных ошибках тех, кто планирует взять ипотеку первый раз, и поделились советами, как избежать их при выборе жилья и оформлении кредита.

Одна из ошибок при приобретении своего первого жилья в ипотеку совершается теми, кто стремится сразу купить максимально доступную квартиру и связывает себя кредитом на огромные суммы на всю жизнь.

Нужно помнить, что всего за несколько лет многое может произойти: меняется работа, вырастают или появляются дети и пр., в конце концов – меняются требования к жилью. Да и строительный рынок меняется, вместе с этим появляются новые улучшенные планировки, которые отвечают вашим новым потребностям. Поэтому, лучше выбирать квартиру в ближней перспективе, не более 7 лет.

Другая противоположная ошибка – приобретение максимально дешевой квартиры – характерна для тех, кто совершает покупку с целью вложения денег или при наличии очень маленького первоначального взноса. Согласитесь, в условиях роста цен на жилье, соблазн купить квартиру подешевле очень велик. При этом мы порой забываем, что, при покупке квартиры приобретаются не только квадратные метры, но и наличие социальной инфраструктуры, парковок, транспортная доступность или скандальные соседей – все, что кажется порой второстепенным, но будет влиять на стоимость квартиры, если вы задумаете ее продать. Поэтому не нужно гнаться за дешевизной, лучше остановить свой выбор на квартире с меньшей площадью, но максимально удобной для проживания и с продуманной планировкой.

Сейчас, когда ипотека стала доступнее, а решение квартирного вопроса постепенно переходит в режим онлайн, о ней задумываются даже те, кто не имеет постоянного дохода или еще не накопил денег на первоначальный взнос. В этом случае главное не совершить ошибку, поддавшись искушению, оформить потребительский кредит. Меньшее из зол – ипотеку с действующим потребом могут не одобрить. Обойти это нетрудно, пустив в ход различные хитрости в виде оформления кредита на родных. Но платить-то в итоге все равно придется вам.

Поэтому накопите на первоначальный взнос самостоятельно, ведь это не только заранее подготовит вас к ежемесячным платежам по кредиту, но и приучит к сбережениям и ограниченным расходам.

Еще одна ошибка, которая может существенно испортить настроение заемщикам - ориентация на уменьшение переплаты за счет увеличения ежемесячного платежа и уменьшения срока кредита. Согласитесь, не каждый принимая такое решение, задумывается о снижении доходов, которое способно привести к просрочке по платежам, ухудшению кредитной истории или даже утрате квартиры.

Этого можно избежать, если при составлении ипотечной сделки выбрать комфортный размер ежемесячного платежа, который составляет не более 30% от дохода. Также помните, что риски, связанные со снижением дохода, можно и нужно страховать. Например, такой страховой продукт предлагается всем, оформляющим ипотеку в Сбербанке. В случае непредвиденной ситуации выплачивается компенсация, позволяющая не пропустить платежей по ипотеке.

Надеемся, что наши советы помогут тем, кто думает о приобретение собственного жилья, не совершить типичные ошибки начинающих «ипотечников».