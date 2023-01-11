Художественный руководитель театра «У Моста» празднует свой день рождения

"Поздравляем с днем рождения основателя и художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова.

Сергей Федотов – Заслуженный артист РФ, Заслуженный Деятель искусств РФ, Лауреат Национальной премии Чехии, Лауреат Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», Лауреат премии Правительства РФ, Лауреат Строгановской премии, Дважды Лауреат Краевой премии в сфере культуры и искусства.

В 1988 году Сергей Федотов основал свой авторский театр «У Моста», который уже 34 года существует вопреки всем законам кибернетики и астрофизики! Сергей Федотов не только режиссёр, но также и Художник, Сценограф, Драматург, Дизайнер, Конструктор, Звукооператор, Осветитель, Директор и Менеджер. Все декорации, реквизит и костюмы создаются в мастерских театра по эскизам Федотова.

Федотов имеет собственный режиссёрский стиль, он никогда не осовременивает классику, ставит не себя, а именно автора, досконально изучая эпоху и авторскую стилистику. Сергей Федотов воспитывает артистов по своей уникальной методе. Это индивидуальное практическое освоение систем Михаила Чехова и Ежи Гротовского.

Сергей Федотов – первооткрыватель в России и странах ближнего зарубежья выдающегося ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Спектакль «Сиротливый Запад» был показан в Москве на фестивале «Золотая Маска-2008» среди лучших спектаклей России. В 2010 году театр стал Лауреатом «Золотой Маски» за спектакль «Калека с Инишмана». А в 2012 году «Безрукий из Спокэна» стал вновь номинантом на премию «Золотая Маска».

По инициативе Федотова Пермский театр «У Моста» провёл пять Международных фестивалей МакДонаха (2014, 2016, 2018, 2020 и 2022 гг.). В них приняли участие театры из Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии, Испании, Ирана, Польши, Сербии, Чехии, Черногории, Германии, Австрии, Великобритании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Македонии, Венгрии, Румынии, Нидерландов, Эстонии, Молдовы, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и России.

Пермский театр «У Моста» Сергея Федотова – Лауреат Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», обладатель 45 Гран-При зарубежных фестивалей, участник 215 международных фестивалей. По рейтингу журнала FORBES театр «У Моста» входит в десятку лучших театров России. Театр гастролировал в Индии, Египте, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Турции, Грузии, Ирландии, Израиле, Армении, Казахстане, на Кипре и во многих городах России", - коллектив театра «У Моста».