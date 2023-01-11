Пермяки смогут выбрать, как будет благоустроена территория у отеля «Прикамье»

Фото: Яндекс Карты

В Перми участок Комсомольского проспекта перед отелем «Прикамье» планируют обновить. Жителям предложили принять участие в онлайн-голосовании и выбрать понравившиеся элементы благоустройства. Об этом сообщает Business class.

Голосование проводится на портале Госуслуг и на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее». Оно будет открыто до 22 января.

Участок граничит с отремонтированным сквером рядом с гостиницей «Урал». Визуально обе эти территории должны стать единым комплексом вместе с Октябрьской площадью. На обновленном участке появятся места отдыха с Wi-Fi зоной.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65