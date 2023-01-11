Авиакомпания «Победа» прокомментировала ЧП с самолетом в Пермском аэропорту

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Авиакомпания «Победа» назвала причины выкатывание самолета за пределы взлетной полосы. Напомним, что утром 8 января воздушное судно не смогло вылететь из Перми в Москву. Его занесло во время набора скорости. В результате самолет въехал в сугроб и застрял.

«Победа» сообщила пилотам в рассылке, посвященной авиаинциденту, что предотвратить его было невозможно из-за неуправляемого смещения воздушного судна, передает Telegram-канал «Авиаторщина».

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на пять метров. Произошло это почти сразу после начала движения. Самолет повело влево. Экипаж отклонил педали руля направления вправо до упора и предпринял попытку восстановить движение, но безуспешно.

На борту помимо членов экипажа находились 183 пассажира. Никто из них не пострадал. Улететь в Москву на резервном борту они смогли лишь через 10 часов после случившегося.

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