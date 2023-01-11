В Перми с фасада ЦУМа убрали вывеску «Вкусно — и точка»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 11 января с фасада ЦУМа исчезла вывеска ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка».

В начале декабря на вывеску пожаловался местный житель. Он заявил, что она не соответствует утвержденным городским требованиям. После этого сотрудники администрации Ленинского района начали проверки и подтверди факт нарушения.

Не было соблюдено правило о том, что вывеску можно размещать на подложке единого цвета по всей длине фасада. В результате в адрес директора ЦУМа было направлено предупреждение с требованием демонтировать вывеску до 11 января.

Напомним, что в Перми работают шесть кафе «Вкусно – и точка». После ухода McDonald’s они начали открываться под новым названием с августа прошлого года.

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