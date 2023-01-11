Умершему жителю Пермского края 4 года переводили пенсию и социальные выплаты

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Чусовом местную жительницу обвинили в краже, совершенной в крупном размере с банковского счета. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

На карту ее покойного супруга еще 4 года приходили пенсия и социальные выплаты в связи с отсутствием сведений о его смерти в пенсионном фонде. У женщины доступ к карте был. Осознавая, что она нарушает закон, вдова продолжала жить на поступающие средства. Всего она похитила более 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65