В Перми рабочий день 11 января начался с пробок на шоссе Космонавтов

Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки» наиболее сложная дорожная ситуация в Перми 11 января к 08:30 складывается на ш. Космонавтов. Затруднение движения в 7-9 баллов есть на самой магистрали и прилегающей к ней улицам.

В Индустриальном районе Перми есть пробки:

- на ш. Космонавтов от ул. Советской Армии до ул. Мильчакова;

- при выезде ус ул. Мильчакова на ш. Космонавтов;

- на ул. Столбовой от ул. Левченко до ш. Космонавтов;

- при выезде с ул. Стахановской на ш. Космонавтов.

- на ул. Малкова от ш. Космонавтов до ул. Энгельса.

В Дзержинском районе транспорт встал в 7-бальной пробке на ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной. Есть затруднения в движении транспорта а районе ДКЖ на улицах Локомотивной, Энгельса и Боровой.

Есть затруднения в движении на спуске с ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Луначарского, движении по кольцу у ЦКР от ул. Попова на ул. Революции. Стоит в 9-балной пробке транспорт на ул. Куйбышева от ул. Седова до ул. Революции и от ул. Пушкина до ул. Революции.

В Мотовилихе традиционно самая сложная дорожная ситуация на улицах Огородникова и Мостовой. Эта часть дорожной сети в Перми испытывает терпение автолюбителей каждое утро. «Яндекс Пробки» информирует о почти полуторакилометровом заторе от ул. Кузнецкой до ул. Соликамской. Пробка в одном месте влечет затор и на соседней к ней ул. Фокинской от ул. Стольникова.

В Свердловском районе транспорт медленно движется по Стахановскому переходу и далее на ул. Чкалова вплоть до Тихого Компроса. Есть заторы на ул. Героев Хасана перед перекрестком с ул. Чкалова и в районе ТЦ «Шоколад», ул. Героев Хасана от ул. Коминтерна до Комсомольской площади.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» в этот час оценивает в 4 балла.

На Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС затруднений в движении нет.

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