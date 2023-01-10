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НовостиПроисшествия10 января 2023 7:58

Один из корпусов ПГНИУ эвакуировали из-за прорыва труб

Не выдержала система отопления
Лела Минадзе
Фото: ПГНИУ

Фото: ПГНИУ

Учеников и сотрудников Пермского госуниверситета эвакуировали из 8 корпуса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Оказалось, что в корпусе произошел прорыв в системе отопления. Пожарная система среагировала на пар и сработала в штатном режиме. Студенты и сотрудники университета покинули здание.

Сейчас специалисты занимаются устранением последствий аварии. Занятия в вузе продолжились.

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