Один из корпусов ПГНИУ эвакуировали из-за прорыва труб

Фото: ПГНИУ
Учеников и сотрудников Пермского госуниверситета эвакуировали из 8 корпуса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Оказалось, что в корпусе произошел прорыв в системе отопления. Пожарная система среагировала на пар и сработала в штатном режиме. Студенты и сотрудники университета покинули здание.
Сейчас специалисты занимаются устранением последствий аварии. Занятия в вузе продолжились.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65