На спецоперации погиб 31-летний сержант из Соликамска

Фото: администрация Соликамского городского округа

Во время специальной военной операции погиб 31-летний Петр Пуйшо из Соликамска. Он служил по контракту, был сержантом, командиром отделения. Трагическую новость сообщили в администрации Соликамского городского округа.

Петр Пуйшо родился 21 января 1991 года. Был выпускником соликамской школы №2. Прощание с ним состоится 10 января в ДК «Прикамье» по улице Транспортной, 6.

«Петр был твердой опорой своей Родине и своей семье. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

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