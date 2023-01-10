Во время спецоперации погиб 24-летний выпускник школы-интерната из Прикамья

Фото: Администрация Частинского муниципального округа

В ходе специальной военной операции погиб 24-летний Максим Орехов. Об этом сообщили в администрации Частинского муниципального округа.

Молодой человек родился в деревне Мельничная, а проживал деревне Кленовая. Он был выпускником Ножовской школы-интерната. Максим Орехов погиб под городом Артемовск в Донецкой народной республике.

«Юноша с нелегкой судьбой и трагической гибелью. Мы приносим искренние соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении.

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