Во время спецоперации погиб 24-летний выпускник школы-интерната из Прикамья

Фото: Администрация Частинского муниципального округа
В ходе специальной военной операции погиб 24-летний Максим Орехов. Об этом сообщили в администрации Частинского муниципального округа.
Молодой человек родился в деревне Мельничная, а проживал деревне Кленовая. Он был выпускником Ножовской школы-интерната. Максим Орехов погиб под городом Артемовск в Донецкой народной республике.
«Юноша с нелегкой судьбой и трагической гибелью. Мы приносим искренние соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении.
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