В зоне спецоперации на Украине погибли два бойца из одного района Пермского края

В ходе спецоперации на Украине погибли два уроженца Частинского района. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сразу в две семьи из Частинского района пришли похоронки. 8 января стало известно о гибели в зоне спецоперации на Украине Александра Ощепкова, а 9 января – о гибели Максима Орехова.

В администрации Частинского муниципального округа рассказали, что Александр Ощепков учился в Бабкинской школе, жил в селе Верх-Рождество, Максим Орехов – выпускник Ножовской школы-интерната, жил в деревне Кленовая.

- Судьба у 24-летняя Максима был нелегкой. Он погиб, освобождая от нацистов город Артемовск Донецкой народной республики, - написано в паблике районной администрации. – Не хватает слов, чтобы выразить ту боль, которая охватывает наши сердца. Мы выражаем искренние соболезнование семьям, родным и близким. Скорбим вместе с вами. Это тяжелая потеря для всех нас.

Фото: Администрация Частинского муниципального округа/ВКонтакте.

Фото: Администрация Частинского муниципального округа/ВКонтакте.

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