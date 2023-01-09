В Прикамье водителей предупредили о рисках ДТП из-за опасного вида обледенения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми и Пермском крае на многих дорожных участках появился редкий и опасный вид обледенения. Об этом сообщает Business class со ссылкой на ГИС-центре ПГНИУ.

Причиной обледенения стало то, что температура воздуха длительное время держится на отметке -30 градусов и ниже. Дороги покрыты тонким слоем льда, появившемся в результате сублимации частиц водяного пара из выхлопов автомобилей.

Кроме того, снежный накат, который появился поле снегопадов, стал жесткими близким по свойствам ко льду. На участках образовались колеи. Все это сильно увеличивает тормозной путь автомобилей, что значительно повышает риски ДТП.

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