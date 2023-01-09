В Перми с 9 января начал работать новый автобусный маршрут до микрорайона Висим

nj_title Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 9 января запустили новый автобусный маршрут №37 «Микрорайон Висим — Улица Ушинского». Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Маршрут обеспечит связь с социальными объектами, расположенными по улице КИМ. На линии будут работать 10 автобусов малого класса. Показываем схему движения.

Фото: Пермский транспорт

Белой точкой обозначены установленные места посадки и высадки пассажиров, а черной — места, где допустима высадка пассажиров «по требованию».

Кроме того, в департаменте отметили, что новый маршрут поможет снизить нагрузку на автобус №17.

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