Пассажиры самолета, который сегодня застрял в сугробе, улетели резервным бортом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В аэропорту Перми утром 8 января самолет авиакомпании «Победа» не смог улететь в Москву. Во время разгона на взлетной полосе его занесло, после чего воздушное судно въехало в сугроб и застряло.

Пассажиры все-таки смогли улететь в столицу. Для этого был предоставлен резервный борт. Вылет состоялся в 16:48 по местному времени.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что пассажирам, которые не смогли вылететь вовремя, было предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

При этом федеральные каналы сообщают, что пассажиры ждали вылета 10 часов. В гостиницу их не разместили из-за отсутствия свободных мест, а покормили один раз овсяной кашей и бутербродом.

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