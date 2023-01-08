Опубликованы переговоры сотрудников пермского аэропорта с экипажем выкатившегося с полосы самолета

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 8 января самолет авиакомпании «Победа» не смог вылететь в Москву. Во время набора скорости по взлетной полосе его занесло, после чего он застрял в сугробе.

В сети появились переговоры диспетчеров Пермского аэропорта и экипажа самолета. «На борту порядок, повреждений нет, мы выкатились практически сразу после вывода, влево нас повело», — доложил экипаж самолета уже после лучившегося.

Напомним, что в самолете помимо членов экипажа находились 183 пассажира. Пострадавших нет. После этого инцидента аэропорт временно закрыли. Сейчас его работа восстановлена.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65