В Перми пожарные вывели женщину из горящей девятиэтажки

Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Ночью 7 января произошел пожар в Индустриальном районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 02:12. В девятиэтажном доме по улице Стахановской загорелась квартира на пятом этаже. В тушении принимали участие 11 человек личного состава и 3 единицы техники. До их приезда самостоятельно из дома вышли два человека.

Пожарным удалось спасти женщину. Ее вывели по лестничному маршу, а после передали врачам скорой помощи женщину.

Огонь был полностью потушен в 02:28. Площадь пожара составила примерно 1 метр квадратный. По предварительным данным, причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звонить на «01» или «101».

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