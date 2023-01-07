В конце января пермяки смогут наблюдать редкое космическое явление

Парад планет состоится в конце января. Не пропустите! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 22 по 24 января жители Пермского края смогут увидеть невероятную космическую композицию. Невооруженным глазом одновременно можно будет лицезреть международную космическую станцию (МКС) и планеты Венеру, Марс, Юпитер, а также самую яркую звезду Сириус из созвездия Большого Пса.

Как сообщает издание URA.ru со ссылкой на астронома, инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, Венера с каждым днем будет видна все лучше – ее нужно искать по вечерам в юго-западной части неба, низко над горизонтом. 22 января она сблизится с Сатурном на расстояние менее одного Лунного диска. А 23-го к ним присоединится и тонкая Луна. Красивую композицию можно будет наблюдать как в бинокль, так и визуально.

Но самое яркое событие состоится 24 января: с 19.25 до 19.28 по местному времени международная космическая станция пролетит рядом с Венерой, Сатурном, Луной, Юпитером и уйдет в тень Земли при подлете к Марсу. Астроном также добавил, что зимние появления МКС очень непродолжительны и наблюдать их сложно. Пермяки смогут их увидеть по вечерам с 20 по 29 января.

Уточним, планета Венера - четвертая звездная величина (зв.в.), Марс - 1 зв.в., Юпитер - 2,1 зв.в., международная космическая станция - 2,4 зв.в., самая яркая звезда Сириус - 1,46 зв.в.

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