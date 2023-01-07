В Перми на трамвайных остановках устанавливают навесы

Фото: дептранс Перми/Телеграм.

На трамвайной остановке «ЦУМ» появились навесы для ожидания трамваев. По информации пресс-службы департамента транспорта администрации Перми, их установила «Мовиста Регионы – Пермь» в рамках соглашения о модернизации трамвайной сети.

Как отметили в гортрансе, на трамвайных остановках устанавливают именно навесы, а не павильоны, потому что ширина посадочной площадки, увы, не позволяет поставить иную, более комфортную для пассажиров, конструкцию.

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