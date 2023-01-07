Пермский телеведущий Игорь Гиндис эмигрировал в Израиль на ПМЖ

Игорь Гиндис: "Да, да, уже в Израиле живу". Фото: соцсети Игоря Гиндиса.

Бессменный «дежурный по городу» телеканала «Рифей-Пермь» покинул Пермь и Россию. С недавних пор Игорь Гиндис проживает в Израиле. Как сообщает издание URA.ru, телеведущий, актер и шоумен уехал туда на постоянное место жительство.

- И, правда, покинул Россию, - подтвердил Гиндис журналистам издания. - Не зарекаюсь, что насовсем, российское гражданство же осталось. Сформулируем так: пока навсегда, а там посмотрим.

Он также отметил, что с пермским телеканалом «Рифей-Пермь» попрощался легко и без скандалов: «нормально, вполне дружелюбно и без конфликтов».

Отметим, пермские телезрители знают Игоря Гиндиса, как бессменного ведущего рубрики «Дежурный по городу» телевизионной службы новостей телеканала «Рифей-Пермь», а также одного из героев ситкома «Реальные пацаны», театралы – как театрального актера, меломаны – как рок-музыканта.

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