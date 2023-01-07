Движение двух пригородных поездов в Пермском крае ограничат

Электричка не будет ходить на участке Пашия-Чусовская. Фото: Роман ЗЛОБИН

Три январских дня пригородные электрички не будут ходить до станции Пашия. Причина, как сообщает пресс-служба АО «Пермская пригородная компания», в проведении ремонтных работ на участке Скальный – Всесвятская.

Согласно опубликованной информации, 10, 12 и 26 января электричка сообщением «Европейская – Чусовская» (№6841) не будет курсировать по участку «Пашия – Чусовская». То же самое касается и пригородного поезда, следующего из Чусовской в Европейскую (№7444): 10, 12 и 26 января он не будет курсировать на участке «Чусовская – Пашия».

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