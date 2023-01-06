Появилось видео ДТП в Прикамье, где пять человек пострадали и двое погибли

Кадр видео за несколько секунд до ДТП.

Появилась запись видеорегистратора с автомобиля, которому чудом удалось избежать столкновения с «Тойотой» на трассе Пермь-Екатеринбург. Автомобиль едет в потоке, а потом его заносит на встречную полосу, где он столкнулся с «Ладой-Калиной».

Напомним, автоавария произошла днем 6 января. По информации ГИБДД Прикамья, за рулем иномарки был 25-летний мужчина. По предварительной информации, на 107 км он отвлекся от управления, машину занесло, и он выехал на полосу встречного движения. «Тойота» столкнулась с Ладой-Калиой, ее водитель и пассажир второй легковушки погибли на месте, еще пять человек, в том числе грудной ребенок, в больнице с травмами.

Подробности случившегося уточняем в ГИБДД.

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