Два человека погибли, пятеро в больнице после ДТП в Пермском крае

Водитель и пассажир скончались на месте аварии. Фото: источник "КП".

В Кунгурском районе на трассе Пермь-Екатеринбург несколько часов назад, 6 января, произошло серьезное ДТП. В нем погибли два человека. По информации от источника «КП», столкнулись два автомобиля – «Лада Калина» и «Тойота Авенсис».

Водитель «Лады» и пассажир иномарки погибли от полученных травм на месте аварии. В больницу «скорая» отвезла пассажира отечественного авто. Кроме этого, в больницу также доставлены четыре пассажира «Тойоты», среди них годовалый ребенок.

Подробности случившегося уточняем в ГИБДД.

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