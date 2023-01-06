Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 января 2023 9:10

Два человека погибли, пятеро в больнице после ДТП в Пермском крае

Авария произошла на трассе Пермь – Екатеринбург
Анна Маркова
Водитель и пассажир скончались на месте аварии. Фото: источник "КП".

Водитель и пассажир скончались на месте аварии. Фото: источник "КП".

В Кунгурском районе на трассе Пермь-Екатеринбург несколько часов назад, 6 января, произошло серьезное ДТП. В нем погибли два человека. По информации от источника «КП», столкнулись два автомобиля – «Лада Калина» и «Тойота Авенсис».

Водитель «Лады» и пассажир иномарки погибли от полученных травм на месте аварии. В больницу «скорая» отвезла пассажира отечественного авто. Кроме этого, в больницу также доставлены четыре пассажира «Тойоты», среди них годовалый ребенок.

Подробности случившегося уточняем в ГИБДД.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65