На курорте «Губаха» в Пермском крае построят еще 10 горнолыжных трасс

В Губахе создадут учебный склон и сноутюб-горку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае всесезонный курорт «Губаха» будет значительно расширен к 2025 году. Там планируют построить 10 новых горнолыжных трасс общей протяженностью 8 км. Проект будет реализован при финансовой поддержке государства. Информацию об этом сообщила Юлия Ветошкина, министр по туризму и молодежной политике Прикамья.

В Губахе создадут учебный склон и сноутюб-горку, построят гостиницу, спа-комплекс, кафе, а также веревочный парк, парк троллеев, роллерную трассу, конференц-зал.

Напомним, трассы в Губахе расположены на живописной вершине горе Крестовой, ее высота над уровнем моря - 471 м.

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