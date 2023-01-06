Маршрут № 56 переходит на бескондукторную систему оплаты

Кондукторов в 56 автобусе тоже не будет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми еще один автобусный маршрут переходит к бескондукторной системе оплаты за проезд. В городском департаменте транспорта сообщают, что в автобусах №56 кондукторов не будет с 9 января. Напомним, маршрут автобуса - «Пермь2 - м/р Крохалева»

Пассажиры могут купить билет, приложив карту к валидатору или за наличные у водителя. Кстати, также с 9 января, в час пик будет добавлен еще один автобус на линию 53 маршрута.

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