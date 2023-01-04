За год в Перми отловили 1326 бездомных дворняг

Фото: страница ВК Пермского приюта для бездомных животных.

В пермской администрации отчитались, как в минувшем году в городе решали проблему безнадзорных псов. Всего с городских улиц отловили 1326 бездомных собак, еще 176 принесли в муниципальный приют горожане.

- В городе проводится постоянный анализ поступивших обращений и выявляются проблемные территории, - сообщили в мэрии. – В результате фиксируется тенденция снижения количества покусов собаками без владельцев: если в 2018 году было зафиксировано 1176 таких случаев, то за 2021 год почти вполовину меньше – 690 случаев.

Дает свои плоды и установка на то, чтобы пристраивать питомцев муниципального приюта в добрые руки.

- В прошлом году новых хозяев обрели 1154 собак, - сообщили в горадминистрации. - Выбрать питомца можно по фотографии на сайте и на странице приюта ВКонтакте. О посещении приюта можно договориться по телефону 279-98-04.