В новом бассейне на Вышке-2 в Перми уже запустили воду

В бассейне на Вышке-2 уже проводят гидравлические испытания чаш. Фото: страница ВК Алексея Дёмкина.

Глава Перми Алексей Дёмкин на своей странице ВКонтакте рассказал, какие новые объекты спортивной инфраструктуры в городе появятся в этом году.

- В бассейне на улице Гашкова в микрорайоне Вышка-2 уже проводятся гидравлические испытания чаш, строители делают внутреннюю отделку, - сообщил он. – Подходит к завершению и реконструкция манежа «Спартак» на улице Рабочей, 9. Так что вскоре у нас появится полноценный легкоатлетический центр.

Также в этом году откроют три уличные спортивные площадки – на Карпинского, 100а, Теплогорской, 29 и Докучаева, 21.

Кроме того, по планам, начнут строить спортзалы в школах №81 и №96 в Свердловском районе Перми.