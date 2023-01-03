В Перми открылся фестиваль «Зимние Горки»

Фото: пресс-служба ГКБУК "Пермский краеведческий музей"

3 января в филиалах Пермского краеведческого музея открылся фестиваль «Зимние Горки». Он продлится до 8 января. В это время состоятся мастер-классы, экскурсии и творческие встречи. Каждый ребенок при посещении мероприятий получит игровую карточку с заданием от музея и соберет коллекцию новогодних сувениров.

В Доме Мешкова (ул. Монастырская, 11) состоится квест «Сокровища Дома Мешкова», а также мастер-класс по текстильной кукле «Рождественский ангел».

Гости Музея пермских древностей (ул. Сибирская, 15) отправятся в увлекательное путешествие в прошлое Земли, а также узнают, как участники палеонтологической экспедиции вели раскопки трогонтериевого слона.

В Детском музейном центре (ул. Пермская, 78) будет работать «Новогодняя мастерская», в которой каждый посетитель сможет создать свой собственный адвент-календарь, движущиеся открытки, а также заняться выжиганием по дереву.

В Музее-диораме (ул. Огородникова, 2) пройдут мастер-классы по обвинской росписи игрушек, моделированию новогодней диорамы, а также рождественские гуляния с фольклорным ансамблем «Вечора».

Дом-музей «Подпольная типография» (ул. Монастырская, 142) приглашает всех желающих создавать бумажные гирлянды и лепить снежные фонари!

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в рамках фестиваля «Зимние Горки» состоятся мастер-классы по верховой набойке. Гости музея также познакомятся с основами пимокатного промысла, узнают как изготавливают валяную обувь и шляпы.

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