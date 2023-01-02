В первый день нового года на территории Пермского края произошло 18 пожаров

Фото: МЧС Пермского края.

Для сотрудников МЧС по Пермскому краю 1 января 2023 года сложилось очень неспокойно: за сутки огнеборцам пришлось выезжать на тушение 18 пожаров.

Очагами загораний на территории Прикамья стали: многоквартирные жилые домах - в Индустриальном и Свердловском районах Перми, в Юрлинском и Краснокамском округах; частные жилые дома - в Кунгурском, Суксунском и Чайковском округах; бани - в Пермском, Лысьвенском, Горнозаводском и Очерском округах; сушильная камера - в Лысьвенском округе; надворные постройки - в Ординском округе; транспортное средство - в Губахинском округе.

По информации краевого МЧС, на территории Пермского края зарегистрировано 18 пожаров: 3 пожара – в Перми; по 2 пожара – в Лысьвинском, Чайковском и Пермском округах; по 1 пожару – в Губахинском, Горнозаводском, Кунгурском, Суксунском, Краснокамском, Очерском, Кудымкарском, Ординском и Юрлиском округах.

«За прошедшие сутки на пожарах есть травмированные, погибших нет. Основными причинами возникновения очагов загорания стали: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и при эксплуатации электрооборудования», - пояснили в МЧС.

Кстати, год назад в этот же день, 1 января, в Прикамье произошли все те же 18 пожаров.

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