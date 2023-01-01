Власти Перми требуют демонтировать вывеску вывеску «Вкусно – и точка» с фасада ЦУМа

Фото: rifey.ru

Власти Перми требуют убрать вывеску «Вкусно – и точка» со здания ЦУМа. Об этом сообщает ТК "Рифей" со ссылкой на информацию, размещенную на портале «Управляем вместе». В начале декабря один из жителей Перми написал на портале, что вывеска не соответствует городском требованиям. После этого сотрудники администрации Ленинского района Перми провели проверку и подтвердили факт нарушения Правил благоустройства – разрешено размещение вывесок на подложке единого цвета по всей длине фасада.

Директору торгового центра на Ленина, 45 было направлено предупреждение с требованием убрать вывеску в срок до 11 января.

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