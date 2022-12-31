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НовостиОбщество31 декабря 2022 16:40

Пермский художник Ffchw покинул Россию

Причиной отъезда художник называет последствия после его работы «Свидимся»
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: «В курсе.ру».

Фото: «В курсе.ру».

Уличный художник из Перми известный под псевдонимом Ffchw уехал из России. Об этом со ссылкой на соцсети художника сообщает портал «В курсе.ру».

Причиной отъезда художник называет последствия после его работы «Свидимся». Напомним, уличный художник Ffchw был сдержан полицией в ночь на воскресенье, 25 декабря, прямо во время своего творческого процесса на одной из улиц города. Художник работал над своей новой работой «Свидимся». Эту надпись он сделал на 20 языках мира.

Сейчас художник находится в город Батуми (Грузия). По словам Ffchw, он продолжит заниматься творчеством в своем стиле.

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