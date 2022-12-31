На пожаре в Пермском крае спасли двух человек

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Поздней ночью 30 декабря на четвертом этаже девятиэтажки по улице Карла Маркса в городе Чайковском произошел пожар. К дому выехали 26 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. До приезда пожарных шесть жильцов самостоятельно вышли на улицу.

- Пожарные в составе звена газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств вывели по лестничному маршу и передали врачам скорой помощи двух мужчин, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Приблизительная площадь пожара составила 20 метров квадратных. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Всего за сутки на территории Пермского края произошло 12 пожаров: по 2 в Чусовом и Пермском районе, по 1 в Перми, Березниках, Чайковском, Осинском, Краснокамском и Чернушинском городских округах и Губахинском и Кишертском муниципальных округах.

- К сожалению, в результате пожаров имеются погибшие и травмированный. Основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, - сообщили в главном правлении краевого МЧС.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В случае пожара или появления дыма нужно немедленно позвонить по телефону «101» или «112», указав точный адрес. До прибытия пожарных служб следует принять меры по эвакуации людей.

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