В Перми разрешили ввести в эксплуатацию БЦ «Магнат»

Фото: business-class.su.

Застройщик бизнес-центра «Магнат», что находится по улице Монастырской, 2б получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом Business Class сообщила генеральный директор управляющей компании «Труменс-Групп» Елена Денисова.

Напомним, собственник объекта, ООО «Магнат», получил разрешение на реконструкцию магазина рядом с Речным вокзалом еще в 2005 году. Разрешение на строительство здания компания получила от городского департамента градостроительства лишь спустя четыре года, а повторное - в 2015-м. В июле 2016-го начали возводить торговый центр «Магнат», его площадь составила 10,5 тыс. кв. метров.

Через два года после начала стройки краевой минстрой проверил департамент градостроительства и архитектуры и посчитал выдачу разрешения на возведение ТЦ незаконной. Итогом стало то, что департамент отозвал документ. При этом готовность объекта на тот момент уже было 90%. После непростых судебных разбирательств застройщик получил новое разрешение. Тогда же стало известно, что на этом месте будет торгово-офисный центр.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию не раз переносили. Одной из последних причин была необходимость заменить импортное оборудование. Это произошло весной нынешнего года.

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