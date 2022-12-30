Арбитражный суд Прикамья покинули три судьи

Коллектив арбитража проводил в почетную отставку трех судей.

В судебном составе Арбитражного суда Пермского края кадровые перестановки. 30 декабря коллектив проводил в почетную отставку трех судей.

Как сообщает Business class со ссылкой на телеграм-канал суда, судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, покинули председатель Седьмого судебного состава Алла Саксонова, а также судьи Наталья Вавилова и Екатерина Цыренова.

Искренние слова благодарности за многолетнее, добросовестное служение правосудию прозвучали от коллег в адрес Аллы Николаевны, Натальи Владимировны и Екатерины Болотовны, а также пожелания новых целей, новых планов и благополучия во всех делах и начинаниях.

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